القنوات الناقلة لمباراة الشارقة ضد شباب الأهلي وكيفية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 04:25 مساءً - يستعد نادي الشارقة لمواجهة نظيره نادي شباب الأهلي مساء اليوم الخميس، على ملعب "استاد نادي الشارقة"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين الشارقة وشباب الأهلي

انتهت مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين بفوز نادي شباب الأهلي بنتيجة (2 - 0) على الشارقة.

نتائج مباريات الشارقة قبل مواجهة شباب الأهلي

يدخل الشارقة لقاء اليوم بروح معنوية عالية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في آخر 5 مباريات (3 انتصارات وتعادلين)، بينما يطمح شباب الأهلي لمواصلة تفوقه رغم تعثره في بعض اللقاءات الأخيرة.

موعد مباراة الشارقة ضد شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الخميس 5 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 08:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة الشارقة ضد شباب الأهلي

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة عبر القنوات التالية،

أبو ظبي الرياضية 1.

دبي الرياضية 1.

الشارقة الرياضية.

كيفية مشاهدة مباراة الشارقة ضد شباب الأهلي

يمكنكم متابعة اللقاء عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بالقنوات الرياضية الإماراتية المذكورة، لضمان تغطية مباشرة وشاملة لأحداث القمة المرتقبة.

المعلقون على مباراة الشارقة ضد شباب الأهلي

سيتولى مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة المعلق عامر عبدالله (عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1).

بالإضافة إلى المعلق حماد العنزي (عبر قناة دبي الرياضية 1)

كما يعلق المعلق موسى عيد (عبر قناة الشارقة الرياضية).