تحديث الأحد: استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 11:27 صباحاً - استقرت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأحد 8 فبراير 2026، فحافظت العملة الإماراتية على مستوياتها المسجلة مؤخرًا في القطاع المصرفي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الصرف إلى نحو 12.79 جنيهًا للشراء و12.83 جنيهًا للبيع.

أسعار الدرهم في البنوك الوطنية والخاصة

سجلت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعرًا موحدًا بلغ 12.76 جنيهًا للشراء و12.79 جنيهًا للبيع، بينما جاء مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل وجهة لبيع الدرهم بسعر شراء وصل إلى 12.78 جنيهًا.

وفي المقابل استقر السعر في بنك الإسكندرية عند 12.73 جنيهًا للشراء و12.77 جنيهًا للبيع، في حين حافظت بنوك قناة السويس والبركة على مستويات تداول تتراوح بين 12.75 و12.79 جنيهًا للبيع والشراء.