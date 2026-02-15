موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في قمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 12:29 مساءً - يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام الجيش الملكي ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي يُقام على ملعب ستاد القاهرة.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يتواجد الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب الجيش الملكي ويانج أفريكانز وشبيبة القبائل، وقد ضمن بالفعل التأهل إلى ربع النهائي بعدما تصدر الترتيب برصيد 9 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز لضمان الصدارة رسميًا.

في المقابل، يحتل الجيش الملكي المركز الثاني بـ8 نقاط، بينما يأتي يانج أفريكانز ثالثًا بـ5 نقاط، وشبيبة القبائل رابعًا بـ3 نقاط، ما يجعل المواجهة حاسمة لترتيب المجموعة.

موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، إضافة إلى البث الأرضي لقناة أون تايم سبورتس، على أن يعلّق عليها المعلق خليل البلوشي.