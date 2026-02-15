اتفرج ببلاش علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 12:29 مساءً - تستعد جماهير الكرة الإفريقية لمتابعة مواجهة مرتقبة تجمع بين النادي الأهلي والجيش الملكي ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين الساعيين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهما في المشوار القاري.

ويدخل عملاق الكرة الإفريقية المباراة متصدر للمجموعة برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين و3 تعادلات، بينما يحتل فريق الجيش الملكي في الوصافة برصيد 8 نقاط.

ملعب وحكم مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

يحتضن المواجهة ملعب استاد القاهرة الدولي وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم أصحاب الأرض، فيما أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة اللقاء تحكيميًا إلى الحكم دجيندو لويس هونغنانانداندي.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد 15 فبراير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

سيتم نقل اللقاء عبر شبكة beIN Sports على قناة beIN Sports 2 بصوت المعلق خليل البلوشي، كما تُبث أرضيًا عبر قناة Time Sport بتعليق طارق الأدور.