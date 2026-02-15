مجانًا وبدون تشفير.. كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 12:29 مساءً - يحتضن استاد القاهرة الدولي مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والجيش الملكي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابع الحسم والمنافسة المباشرة على صدارة المجموعة.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والجيش الملكي

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 1-1، ما يزيد من حدة المنافسة في لقاء الإياب، إذ يحتاج كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان صدارة المجموعة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

ترتيب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يدخل الأهلي المباراة وهو متصدر الترتيب برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات، بينما يأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ما يجعل المواجهة بمثابة صراع مباشر على الصدارة، خاصة أن الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط قبل الجولة الأخيرة.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة beIN Sports الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُذاع المواجهة على قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق خليل البلوشي، كما تتوفر المشاهدة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD للمشتركين.