أطفال غزة يتظاهرون ضد الجوع

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رياض - احمد صلاح - تسبب قراربرنامج الغذاء العالمي الرامي بوقف المساعدات الغذائية عن الآلاف من الأسر الفقيرة في غزة إلى خروج الأطفال أمام مقر البرنامج ،الثلاثاء، تنديدا بهذا القرار ،الذي سيضعهم امام تحديات غذائية وصحية خطرة.

ورفع الأطفال لافتات تندد بوقف البرنامج مساعداته لآلاف الأسر، داعين المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته تجاه أطفال غزة.

وسلم الأطفال رسالة باللغتين العربية والانجليزية إلى برنامج الغذاء العالمي توضح تداعيات سياسة التقليص وتأثيرها على الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة.

وكان برنامج الغذاء العالمي أعلن عن وقف مساعداته لأكثر من 200 ألف شخص معظمهم من قطاع غزة اعتبارا من مطلع الشهر الحالي بسبب تقليص التمويل الدولي المخصص له.

ورفع المشاركون خلال وقفة نظّمتها "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق الفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" (أهلية)، أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" بمدينة غزة لافتات كُتب على بعضها "أنقذوا أطفال غزة"، و"زاد الفقر وزاد الجوع وزاد الحرمان".

وسلم الأطفال رسالة باللغتين العربية والانجليزية إلى الأمم المتحدة، توضح تداعيات التقليصات الأخيرة، على الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما.

وقال صبحي المغربي الناطق الاعلامي باسم الهيئة، في تصريحات صحفية، إن هذه الفعالية تأتي ضمن التحركات الاحتجاجية تجاه قرار تقليص المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة.

وتساءل ما ذنب هؤلاء الأطفال أن يحرموا من المساعدات الغذائية؟ مطالبا الأمم المتحدة بالعمل من أجل إرجاع المساعدات لأهالى قطاع غزة.

وكانت الأمم المتحدة، قد ذكرت في وقت سابق، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على وشك الإنهيار المالي، داعية الدول المانحة لتحمل مسؤولياتها ودعم الوكالة للوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن برنامج الأغذية العالمي أوقف بداية حزيران/يونيو الجاري، مساعداته الغذائية عن 200 ألف فرد في الأراضي الفلسطينية جراء نقص التمويل، فيما سيضطر البرنامج إلى تعليق عملياته بشكل كامل مع حلول أغسطس/ آب القادم؛ بحسب بيان صدر عنه في أيار/مايو الماضي.