انت الأن تتابع خبر اعتداء إسرائيلي جوي ثانٍ على سوريا .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد المركز السوري لحقوق الإنسان أنّ "طائرات الاحتلال الإسرائيليّ استهدفت المناطق السورية للمرة الثانية خلال ساعات متأخرة من الأربعاء، إذْ دوت انفجارات في ريف حماة نتيجة استهدف مركز البحوث العلمية في جبل قرية تقسيس بريف حماة، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية".

وأشار المرصد السوري إلى أنّ إسرائيل استهدفت ريف طرطوس، في وقت من عصر اليوم، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل (3 عسكريين)، 2 من الجنسية السورية، والثالث لا يزال مجهول الهوية، نتيجة الضربات الإسرائيلية، كما أفاد بإصابة 8 آخرين بينهم 5 ضباط من الدفاع الجوي، نتيجة استهداف قاعدة الدفاع الجوي في قرية كرتو تبعد عن موقع الاستهداف الأول 10 كيلومتر.

في حين أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، مقتل (جنديين) وإصابة ستة في هجوم إسرائيلي على مواقع للدفاع الجوي في طرطوس.

يشار إلى أن الاستهداف الجديد هو الـ28 للأراضي السورية، منذ مطلع العام 2023، وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 28 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 21 منها جوية و7 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 66 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، وتسببت تلك الضربات بمقتل 64 من العسكريين بالإضافة لإصابة 77 آخرين منهم بجراح متفاوتة.



وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو لمرور طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية فوق جنوب لبنان في طريقها لسوريا.