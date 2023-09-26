انت الان تتابع خبر الفلكي ميشال حايك يصدم السودانيين ويُفجّر مفاجأة عن الرئيس عمر البشير.. لن تصدقوا ماذا توقع هذه المره !!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار الفلكي اللبناني، ميشال حايك، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقعات صادمة حول الوضع في السودان الذي يشهد صراعًا دمويًا منذ عدة أشهر.

وتوقع ميشال حايك حدوث غليان ثم انفجار ثانٍ، وأمرٍ فوق العادة يقضي بفتح أبواب سجن عمر البشير.

وأضاف أن إسرائيل تمتلك استخبارات وعسكر وموساد في السودان، وأن البلاد تتراجع في بعض الأحيان وتتقدم في أحيان أخرى، وستزداد تعقيدًا في منتصف الطريق وسيكون التحدي هو السيد في الموقف.

وفي توقعات جديدة صادمة، تنبأ الفلكي ميشال حايك بتدخل دول أجنبية في الحرب السودانية وتوسع المواجهات في مدن جديدة.

وتشهد السودان حاليًا حربًا دموية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان الماضي، وأجبرت هذه الحرب الملايين على الهروب من منازلهم، بالإضافة إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية في البلاد.