انت الأن تتابع خبر السيسي يوجه بإرسال مساعدات إلى غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المصري، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه يستعد لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية.



وأوضح في بيان له الثلاثاء، أن قافلة المساعدات تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة، مؤكدا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.



كما أكد مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها، حتى تحسن الأوضاع.