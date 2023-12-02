انت الأن تتابع خبر تأجيل حفل شيرين في بيروت لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة المنظمة لحفل النجمة المصرية شيرين في لبنان، عن تأجيل حفلها في بيروت، تضامناً مع أهالي قطاع غزة، بسبب الأحداث المأساوية التي تشهدها أرضهم، والتي نتجت عن استمرار العدوان الإسرائيلي عليهم منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



واعتذرت FA PRODUCTIONS عبر منشور لها في منصة "إنستغرام"، عن إقامة حفل الفنانة شيرين الذي كان مقرراً في الـ 28 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي في بيروت، وكتبت: "بسبب الوضع في غزة، سنضطر إلى تأجيل حفل شيرين إلى موعد لاحق في 2024".



وكان من المقرر أن تودّع الفنانة شيرين العام 2023 بحفل فني كبير في العاصمة اللبنانية، بيروت، وذكرت مصادر الشركة سابقاً، أن هناك إقبالاً كثيفاً على الحجوزات قبل أسابيع من موعد الحفل.



ويتردد أن سبب تأجيل الحفل الحقيقي، هو الأوضاع غير الآمنة في المنطقة، وعودة المناوشات الحربية بين جيش الاحتلال، ومقاتلي حزب الله .