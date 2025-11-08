الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استلام 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 300 جثمان.

صحة غزة تستلم 15 جثمانا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أنه تم التعرف حتى الآن على 89 جثمانا من أصل 300، من الجثامين المفرج عنها و التي تم استلامها من قبل الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.