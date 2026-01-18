الرياض - كتبت رنا صلاح - لا يزال متظاهر أوقفته السلطات البريطانية الجمعة على خلفية اعتلائه مبنى السفارة الإيرانية في لندن ونزع العلم المرفوع عليها، محتجزا لديها، فيما أشارت الشرطة السبت إلى أنها اعتقلت أيضا 13 شخصا آخرين.

توقيف 14 شخصا في لندن .. تفاصيل

وقالت الشرطة في منشور على موقع أكس “أثناء التظاهرة التي جرت مساء اليوم (الجمعة) أمام السفارة الإيرانية، دخل متظاهر بشكل غير مشروع إلى ملكية خاصة، وتسلّق شرفات عدّة وصولا إلى السطح، ونزع علما”.

وأضافت في بيان أن الرجل احتُجز للاشتباه بتسببه بأضرار جنائية والتعدّي على ممتلكات دبلوماسية والاعتداء على الشرطة.

وأضافت “تم تنفيذ 13 عملية توقيف إضافية بسبب عدة مخالفات، بينها الشغب العنيف والاعتداء على عامل في خدمات الطوارئ وإلحاق أضرار جنائية والتعدّي على مبان دبلوماسية”.

وفي العاشر من كانون الثاني/يناير، أقدم متظاهر آخر على نزع العلم الإيراني عن واجهة مبنى السفارة، وأبدله بعلم مرحلة ما قبل الثورة الإسلاميّة.

وشهدت تظاهرة الجمعة رشق قوات الأمن بأجسام مختلفة ما أدى الى أربع إصابات بين عناصرها، وفقا للشرطة.

وأعلنت الشرطة الأسبوع الماضي تعزيز قواتها في محيط السفارة الإيرانية في لندن.

يأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في إيران في الثامن والعشرين من كانون الأول/ديسمبر وأسفرت، وفقا لمنظمة “إيران لحقوق الإنسان” ومقرها النرويج، عن مقتل 3428 متظاهرا على يد قوات الأمن.