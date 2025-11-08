الرياض - كتبت رنا صلاح - لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 750 آخرون جراء زوبعة ضربت منطقة في جنوب البرازيل الجمعة ودمّرت بلدة بشكل شبه كامل.

6 قتلى و 750 مصابا ودمار كلي بزوبعة جنوب البرازيل



ووفقا لما أعلنته السلطات المحلية اليوم السبت، فإن الأضرار تركزت في بلدة ريو بونيتو دو إيغواسو البالغ عدد سكانها 14 ألف نسمة.

وتسبّبت الزوبعة التي حدثت أمس واستمرت بضع دقائق فقط بدمار غير مسبوق في المنطقة في حين أعلن الدفاع المدني تضرّر 90 بالمئة من البلدة من جراء الزوبعة وما يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.