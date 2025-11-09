 تراجع مخزون المياه في ثاني كبرى المدن الإيرانية

الرياض - كتبت رنا صلاح - تراجح مخزون المياه في السدود الأربعة التي تغذي مشهد، ثاني كبرى المدن الإيرانية إلى أقل من 3%، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية الأحد، فيما تعيش البلاد أزمة جفاف لم يسبق لها مثيل.

وتواجه إيران هذه السنة جفافا لم يسبق له مثيل منذ عقود. وفي طهران، انحسرت نسبة المتساقطات إلى أدنى مستوى لها منذ قرن، بحسب ما قال مسؤول محلي في تشرين الأول الماضي.

ونقلت وسائل إعلام أن 15 محافظة إيرانية من أصل 31 لم تسقط فيها قطرة مطر واحدة في الخريف الحالي.

نتيجة لذلك، تراجع إلى أقل من 3% مخزون المياه في السدود الأربعة لمدينة مشهد البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، بحسب ما قال المسؤول عن مؤسسة المياه في المدينة حسين إسماعيليان لوكالة إيسنا.

وتقع مدينة مشهد على بعد 900 كيلومتر من طهران، في منطقة قاحلة. ويستهلك سكانها 700 ألف متر مكعب من الماء يوميا.

وفي مطلع الأسبوع، قدرت السلطات مخزون الماء في سدود المدينة بأربعين مليون متر مكعب، علما بأنّ المخزون في الوقت نفسه من العام الماضي كان يبلغ 189 مليونا.

في طهران، يبدو الوضع حرجا للغاية.

فقد جفّ أحد السدود الخمسة تماما، فيما انحسر المخزون في آخر إلى ما دون 8%، بحسب السلطات.

وقال بهزاد بارسا، المدير العام لشركة مياه طهران، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) قبل أسبوع إن سد أمير كبير، أحد السدود الخمسة التي تزود العاصمة بمياه الشرب، "لا يخزن سوى 14 مليون متر مكعب من المياه".

وأضاف أنه قبل عام من الآن، كانت سعته نحو 86 مليون متر مكعب من المياه، عازيا هذا الانخفاض الحاد إلى "انخفاض هطل الأمطار بنسبة 100%" في طهران والمناطق المحيطة بها.

إزاء ذلك، أعلنت السلطات السبت أنها ستقنن توزيع الماء ليلا.

تقع طهران على المنحدر الجنوبي من سلسلة جبال البرز، والصيف فيها حار وجاف. وغالبا ما يهطل المطر في الخريف، أما الشتاء فيها فمثلج وقاسٍ.

وكانت قمم الجبال تُغظى بالثلوج في مثل هذا الوقت من السنة، بخلاف ما هو الحال عليه الآن.

خصصت صحيفة "شرق" ذات التوجه الإصلاحي صفحتها الأولى الأحد لأزمة الماء في طهران. وكتبت "بانتظار السماء"، فيما لا تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار في الأيام العشرة المقبلة في العاصمة.

وحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الخميس من أن سكان العاصمة قد يُجلَون عنها بحلول آخر السنة، إن لم يسقط المطر، من دون أن يحدد شكل الإجلاء أو وسائله، علما بأنّ عدد سكان طهران يبلغ عشرة ملايين نسمة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نقلت وكالة مهر عن مسؤول في سلطات المياه أن "19 سدا كبيرا قد جفّت" في إيران، أي ما يعادل نحو 10% من المخزون في البلاد.