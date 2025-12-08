الرياض - كتبت رنا صلاح - ادان امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الاثنين وبشدة "الدخول غير المصرح به إلى مجمع الأمم المتحدة في الشيخ جراح التابع للأونروا والواقع في القدس الشرقية المحتلة من قبل السلطات الإسرائيلية.

غوتيريش يدين اقتحام الاحتلال لمقر الاونروا في القدس

وقال غوتيريش في بيان باسمه ان "هذا المجمع يظل من الممتلكات التابعة للأمم المتحدة ولا يجوز انتهاكه وهو محصن من أي شكل آخر من أشكال التدخل"، مشيرا الى قرار محكمة العدل الدولية مؤخرًا الذي أكد إن أي إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي ضد ممتلكات وأصول الأمم المتحدة محظور بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.



وحث غوتيريش إسرائيل على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة على الفور لاستعادة وحفظ والحفاظ على حرمة ممتلكات الأونروا، ومنع أي إجراءات لاحقة تتعلق بممتلكاتها وبما يتماشى مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.