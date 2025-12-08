الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء الاثنين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

شهيدان ومصابون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة'

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال منزل عائلة "الجرو" غرب دير البلح وسط القطاع، فيما استشهدت فلسطينية برصاص مُسيرة إسرائيلية في مخيم حلاوة بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع.



وأضافت وفا أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء إطلاق مُسيرات الاحتلال قنابل على خيام النازحين في محيط سوق العملة بمدينة غزة.



وكانت مصادر طبية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,365 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول 2023.



وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171,058، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، 5 شهداء (3 جدد و2 انتُشل جثماناهما)، و11 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي 376 شهيدا، و981 مصابا، وجرى انتشال 626 جثمانا.



