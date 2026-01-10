الرياض - كتبت رنا صلاح - وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بحماية الأموال المتأتية من مبيعات النفط الفنزويلي والمحتفظ بها في حسابات وزارة الخزانة الأميركية، وذلك عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لحماية عائدات النفط الفنزويلي

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن القرار يهدف إلى تعزيز أهداف السياسة الخارجية الأميركية، مشيرًا إلى أن استغلال احتياطات النفط الهائلة في فنزويلا كان أحد الأهداف الرئيسية وراء الإطاحة بمادورو.



خلفية القرار:

جاء التوقيع بعد اجتماع في واشنطن حضّ فيه ترامب شركات النفط الكبرى على الاستثمار في فنزويلا.



الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، اعتبر أن فنزويلا "غير مواتية للاستثمار" من دون إصلاحات كبرى.



شركتا إكسون موبيل وكونوكو فيليبس انسحبتا من فنزويلا عام 2007 بعد رفض شروط الرئيس الراحل هوغو تشافيز، وما زالتا تسعيان لاسترداد مليارات الدولارات.



شركة شيفرون تبقى الوحيدة المرخّص لها بالعمل في فنزويلا.



تفاصيل الأمر التنفيذي:

إعلان حال طوارئ وطنية لحماية عائدات النفط الفنزويلي من الحجز أو الإجراءات القضائية.



القرار يمنح الإيرادات حماية خاصة ويُعتبر ضروريًا للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية.



البيت الأبيض أكد أن الاستيلاء على هذه العائدات سيقوّض جهود واشنطن لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا.



السياق الدولي:

فنزويلا تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2019.



رغم امتلاكها نحو 20% من احتياطات النفط العالمية، لم تنتج سوى 1% من الإنتاج العالمي في 2024 وفق بيانات أوبك.



ترامب يرى أن استغلال هذه الاحتياطات فرصة لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.



التطورات الأخيرة:

الأمر التنفيذي جاء بعد أسبوع من عملية أميركية خاطفة في كراكاس، أسفرت عن اعتقال مادورو ومقتل عشرات من عناصر الأمن الفنزويليين والكوبيين.



