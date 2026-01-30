الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت التعاملات المسائية اليوم الخميس 29 يناير 2026 تباينًا في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، حيث سجلت أسعار الصرف مستويات مختلفة في البنوك. تواصل السوق المحلية مراقبة حركة العملات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد، ويعد اليورو من أبرز العملات المؤثرة في التجارة الخارجية والتحويلات المالية، مما يساهم في متابعة التغيرات من قبل المستثمرين والجهات المعنية. تلتزم السلطات النقدية بتعزيز استقرار السوق من خلال متابعة العرض والطلب لتحقيق توازن أفضل.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه يسجل تغيرات ملحوظة في تعاملات المساء 29 يناير 2026

البنك سعر الشراء (جنيه مصري) سعر البيع (جنيه مصري) الفارق (جنيه مصري)

البنك الأهلي المصري 55.70 56.39 0.69

بنك مصر 55.70 56.29 0.59

بنك التنمية الصناعية 55.70 56.04 0.34

بنك أبوظبي الإسلامي 55.84 56.09 0.25

ميد بنك 55.70 56.04 0.34

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر شراء اليورو في البنك الأهلي المصري 55.70 جنيه، بينما سجل سعر البيع 56.39 جنيه، ويظهر الفرق بين السعرين هامشًا قدره 0.69 جنيه. الأسعار تنعكس في حركة السوق المسائية للمؤسسات المصرفية, كما سجل بنك مصر سعر شراء 55.70 جنيه وسعر بيع 56.29 جنيه، مع فارق قدره 0.59 جنيه, مما يعكس حالة العرض والطلب المحلية بشكل دقيق.

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء اليورو 55.70 جنيه بينما كان سعر البيع 56.04 جنيه بفارق 0.34 جنيه, مما يشير إلى تحركات السيولة في السوق. أيضا سجل بنك أبوظبي الإسلامي سعر شراء 55.84 جنيه وسعر بيع 56.09 جنيه بفارق 0.25 جنيه، مما يوضح استقرار الأسعار نسبياً مقارنة ببعض المنافسين. بينما في ميد بنك بلغ سعر الشراء 55.70 جنيه وسعر البيع 56.04 جنيه بفارق قدره 0.34 جنيه، مما يعكس نفس الديناميكيات.

ترقب حركة سوق الصرف

يتطلع المتعاملون في سوق الصرف إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسعار, مع إمكانية حدوث تغيرات مستقبلية نتيجة التدفقات الاستثمارية. تلعب السياسات النقدية دورًا هامًا في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية, مما يسهم في تخفيف التقلبات السعرية. تظل السوق تتفاعل مع التطورات المحلية والعالمية مما يؤثر بشكل مباشر على ديناميكيات تداول العملات.