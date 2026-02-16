الرياض - كتبت رنا صلاح - نقلت وزارتا الطاقة والدفاع الأمريكيتان لأول مرة مفاعلا نوويا مصغرا على متن طائرة شحن من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية يوتا لإثبات أن النشر السريع للطاقة النووية للأغراض العسكرية والمدنية ممكن.

الولايات المتحدة تجري أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي مصغر

وتعاونت الوزارتان مع شركة (فالار أتوميكس) التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لنقل أحد مفاعلات (وورد) المصغرة التابعة للشركة على متن طائرة من طراز سي-17، دون وقود نووي، إلى قاعدة هيل الجوية في يوتا.



وكان وزير الطاقة كريس رايت ووكيل وزارة الدفاع لشؤون المشتريات والاستدامة مايكل دافي على متن الطائرة مع المفاعل ومكوناته، وأشادوا بعملية النقل باعتبارها إنجازا كبيرا للطاقة النووية واللوجستيات العسكرية الأمريكية.



وقال دافي "يقربنا هذا من نشر الطاقة النووية في الوقت والمكان المناسبين لتزويد مقاتلي بلادنا بالأدوات اللازمة للفوز في المعركة".



وترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاعلات النووية الصغيرة من طرق متعددة للتوسع في إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة. وأصدر ترامب في أيار أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز نشر الطاقة النووية محليا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للأمن القومي والتقدم التنافسي في مجال الذكاء الاصطناعي.



وقدمت وزارة الطاقة في كانون الأول منحتين للمساعدة في تسريع تطوير المفاعلات النووية المصغرة.



وقال آيزياه تيلور الرئيس التنفيذي لشركة فالار إن المفاعل المصغر الذي تم نقله أمس الأحد، ويزيد حجمه قليلا على حجم حافلة صغيرة، يمكنه توليد ما يصل إلى خمسة ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتزويد خمسة آلاف منزل بالطاقة. وأضاف أن المفاعل سيبدأ العمل في يوليو تموز بقدرة 100 كيلووات، وستصل قدرته القصوى إلى 250 كيلووات هذا العام قبل أن تصل إلى طاقته الكاملة.



وتأمل شركة فالار في بدء بيع الطاقة على أساس تجريبي في 2027 وأن تصبح تجارية بالكامل في 2028. وذكر تيلور أن على الرغم من أن القطاع الخاص يمول تطوير التكنولوجيا النووية الخاصة به، فإنه يحتاج أيضا إلى أن تقوم الحكومة الاتحادية "ببعض الإجراءات التمكينية للسماح بتصنيع الوقود هنا وتخصيب اليورانيوم هنا".