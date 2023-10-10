أخبار اليمن : بن حبتور يناقش تعزيز التعاون مع "العمل الدولية"

بن حبتور يناقش تعزيز التعاون مع "العمل الدولية"استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، اليوم بصنعاء، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات التي تزور اليمن حالياً.

و ناقش اللقاء الذي حضره وزيرا الشئون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء يحيي الهادي، نشاط المنظمة خلال الفترة الماضية وأولوياتها حالياً وسبل توطيد الشراكة في مجالات التأهيل والتدريب وخاصة مايتعلق بدعم البرامج المخصصة للمعاقين الذين تسبب العدوان في زيادة أعدادهم، علاوة على برامج الصحة والسلامة المهنية والاحتياجات الفنية المتصلة بعملية التأهيل والتدريب.

وثمن رئيس حكومة تصريف الأعمال جهود المنظمة الدولية في دعم مجالات التدريب والتأهيل ومساهمتها الفنية في إسناد عدد من الجوانب المتصلة بالعمل والعمال.

وحث المنظمة على تعزيز مستوى التعاون مع أطراف العمل الثلاثة الحكومة واتحاد العمال والقطاع الخاص لما فيه خدمة مختلف القضايا المتصلة بالعمل والعاملين على المستوى الوطني.

بدورها نوهت جرادات إلى الشراكة الحيوية القائمة بين المنظمة واليمن ممثلاً بأطراف العمل الثلاثة، مشيرة إلى التعاون القائم مع عدد الوزارات والجهات ذات العلاقة سيما في قطاعات التعليم الفني والمهني والعمل والشئون الاجتماعية والدعم الفني لجهات أخرى.

وأكدت الحرص على تطوير علاقات التعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بنشاط المنظمة.