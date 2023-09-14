العالم اليوم - 29 مليار دولار حصيلة استثمارات سيتي سكيب بالرياض

انتم الان تتابعون خبر 29 مليار دولار حصيلة استثمارات سيتي سكيب بالرياض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 07:19 صباحاً - اختتم معرض "سيتي سكيب العالمي" أعماله في الرياض، الأربعاء، بعد أربعة أيام متواصلة، بحصيلة مشروعات تجاوزت قيمتها الـ 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار)، وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10 آلاف مستثمر دولي، وأكثر من 300 متحدث، فيما بلغ عدد الزوّار للمعرض أكثر من 160 ألف زائر.

وحقق المعرض تأثيراً غير مباشر على العاصمة السعودية بحوالي 94.5 مليون ريال (25 مليون دولار).

من جانبه، أشار فيصل الخميسي، رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، إلى التأثير المباشر للمعرض من خلال حجز أكثر من 3800 وحدة سكنية من الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 3.8 مليار ريال (أكثر من مليار دولار)، فيما بلغ التأثير غير المباشر للمعرض على اقتصاد مدينة الرياض في خدمات الضيافة، والطيران، والفنادق أكثر من 94,500,000 ريال، مبيناً أن طلبات التسجيل للعام القادم تجاوزت 4 أضعاف تسجيل العام الحالي.

وأكد أن شركة تحالف مستمره في جذب أحداث عالمية مثل (سيتي سكيب، وبلاك هات)، وإطلاق علامات سعودية جديدة مثل (ليب) وخمس فعاليات أخرى خلال العامين القادمة سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، مقدماً الشكر لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالوزير ماجد بن عبدالله الحقيل والنائب المهندس عبد الله بن محمد البدير.

وشهد "سيتي سكيب العالمي" الذي جاء تحت شعار "لبناء مسكن المستقبل"، حضور عدد من الوزراء وقيادات القطاع العقاري والمصرفي.

كان ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أعلن خلال حفل افتتاح المعرض عن إطلاق مشاريع بقيمة تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، موضحا أن السعودية شهدت نمواً عمرانياً فاق بسرعته دول العالم أجمع من حيث المدن بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.