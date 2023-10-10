830 شهيداً حصيلة العدوان الصهيوني على غزة
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي، إلى 830 شهيداً ونحو 4250 جريحاً،
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مساء اليوم، أن 19 شهيداً ارتقوا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، بينما وصل عدد الجرحى فيها إلى نحو 110 منذ يوم السبت الماضي.
وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 770 شهيدا، بينما عدد الجرحى وصل إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع المحاصر.
ونوهت الوزارة بأن تعطل شبكة الاتصالات والانترنت بقطاع غزة تسبب بتأخير الإحصائيات بخصوص أعداد الشهداء والجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 830 شهيداً حصيلة العدوان الصهيوني على غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.