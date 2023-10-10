أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 900 بينهم 260 طفلاً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 900 بينهم 260 طفلاًأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة ️إلى 900 شهيدا، منهم 260 طفلاً و230 سيدة إضافة الى إصابة 4500 مواطن فلسطيني بجراح مختلفة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن الوزارة في بيان لها، القول: إن جرائم العدو الصهيوني بحق العوائل، أدت الى إبادة 22 عائلة فقدت 150 شهيدا من افرادها.

وأشارت إلى أن انتهاكات العدو بحق الطواقم الطبية أدت الى استشهاد ستة من الكوادر الصحية واصابة 15 اخرين بجراح مختلفة.

وتسببت الجرائم أيضًا، الى استشهاد ثمانية صحفيين وإصابة 20 آخرين بجراح مختلفة، وفق بيان وزارة الصحة بغزة.