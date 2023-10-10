أخبار اليمن : اجتماع هام للجنة "أراضي وحرم مطار صنعاء الدولي"

اجتماع هام للجنة "أراضي وحرم مطار صنعاء الدولي"ناقشت اللجنة الرئيسية للحفاظ على أراضي وحرم مطار صنعاء الدولي في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة تصريف الأعمال - رئيس اللجنة الفريق الركن جلال الرويشان، الجوانب المتعلقة بتنفيذ أعمال ومخرجات اللجنة.

وتطرق الاجتماع بحضور وزيري الداخلية والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللواء عبدالكريم الحوثي وعبدالوهاب الدرة وعضو مجلس الشورى عادل الحنبصي ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، إلى السبل الكفيلة بمعالجة الإشكاليات القائمة والتسريع في عملية التنفيذ.

وفي الاجتماع أشار الفريق الرويشان، إلى ما تضمنته توجيهات القيادة الثورية ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بشأن معالجة وضع أراضي حرم مطار صنعاء ومنع أي استحداث أو بناء فيها، وسرعة رفع اللجنة الفنية واللجان الفرعية لتقاريرها ليتم على ضوئها اتخاذ الحلول المناسبة.

وشدد على أهمية التنسيق بين اللجان والجهات المعنية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية بالمديرية لحل أي اشكاليات ومناقشة الخطوات التنفيذية والحلول المقترحة وفقاً للإجراءات القانونية، والالتزام بالمعايير الدولية التي تشترطها الملاحة الجوية.

من جانبه أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، أهمية التسريع في تنفيذ المصفوفة التي تم مناقشتها من قبل اللجنة سابقاً بشأن أراضي حرم المطار واستكمال تنفيذ مخرجات أعمال اللجان والتنسيق بين الجهات المعنية وأبناء مديرية بني الحارث بما يخدم المصلحة العامة والحفاظ على أراضي المطار وفق الدراسات الفنية والهندسية.

بدوره حث وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال الدرة، المواطنين على التجاوب مع لجنة التعويضات وتزويدها بالوثائق المطلوبة وتشكيل فريق عمل لتتمكن اللجان من أداء عملها بالمستوى المطلوب لضمان التعويض العادل.

بدوره أشار رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر، إلى أهمية إيجاد الحلول المناسبة لضمان تسهيل أعمال تطوير المطار واستيعاب الاشتراطات والحركة المتزايدة والمستقبلية للملاحة الجوية في المطار.

وأقر الاجتماع مواصلة عمل اللجان الفنية والفرعية المشكلة من الجهات المعنية، ومباشرة أعمالها الميدانية وإضافة خمسة أشخاص ممثلين عن بني الحارث في اللجان السابقة.