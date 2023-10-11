أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 أكتوبرفي مثل هذا اليوم 11 أكتوبر استشهد وأصيب عشرات المدنيين بنيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في عدة محافظات.

ففي 11 أكتوبر 2015، استشهد 30 مواطناً وأصيب أكثر من 50 آخرين في غارات لطيران العدوان على عنابر النزلاء والبوابة في السجن المركزي بمدينة البيضاء، كما شن غارات على مفرق التوم ومنطقة عوين في مديرية الصومعة، ومنزل أحد المواطنين بمنطقة الوهبية في مديرية السوادية.

واستشهد ثلاثة مواطنين على متن سيارة وسبعة آخرين من المارة وأصحاب المحلات التجارية، جراء استهداف الطيران للسيارة أثناء مرورها بمدينة حيدان في محافظة صعدة، كما شن أكثر من عشرين غارة على سوق حيدان الشعبي ومحيطه ما أدى إلى تدمير عشرات المحلات التجارية.

وشن طيران العدوان سلسلة من الغارات على العاصمة صنعاء استهدفت منطقة نقم الآهلة بالسكان وأدت إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين، كما شن غارات على مبنى سكني لموظفين أجانب بجوار المستشفى العسكري بحي الجحملية في مدينة تعز، ومنزلين في حي الكمب بجوار المبنى الجديد للبنك المركزي اليمني أسفرت عن أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وشن الطيران المعادي عدد من الغارات على سوق الاثنين المركزي في مديرية المتون بمحافظة الجوف ما أدى إلى تدمير واحتراق عدد من المحلات التجارية وخسائر مادية كبيرة، واستهدف بخمس غارات منطقة حباب وبعشر غارات سوق صرواح ووادي ضوار بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

طيران العدوان شن عدداً من الغارات على مديرية بكيل المير وأربع غارات على مثلث عاهم وغارة على منطقة الكدف وأربع غارات على وادي بن عبدالله وألقى قنابل ضوئية على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وأطلقت قوات العدو السعودي صواريخ استهدفت مبنى إدارة اأمن ومكتب الزراعة والري وسوق عزمان في مديرية بكيل المير.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين في غارة لطيران العدوان على شاحنة نقل في مدينة المخا بمحافظة تعز، واستهدف مزرعة أبقار ما أدى إلى نفوق أعداد من الماشية، فيما استشهد خمسة مواطنين بينهم امرأة مسنة وأصيب 11 آخرين في قصف للمرتزقة بقذائف الهاون على سوق سوفتيل شرقي مدينة تعز.

واستشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارتين لطيران العدوان استهدفتا سوقاً شعبياً بمنطقة مران في مديرية حيدان بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان غارتين على مدينة يريم بمحافظة إب أسفرتا عن أضرار مادية في منازل المواطنين، وغارتين على وادي رحب في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، واستهدف بغارتين حصن بيت بوس التاريخي بمحافظة صنعاء.

وفي 11 أكتوبر 2017، استشهدت امرأة وطفلان من أسرة المواطن صالح مدهش الجعيدي، بغارة لطيران العدوان استهدفت مخيما للبدو بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وشن الطيران المعادي غارتين على منزل مواطن في مديرية باقم بمحافظة صعدة وغارة على منطقة البقع بمديرية كتاف، فيما تعرضت منازل ومزارع المواطنين في منطقة آل عمر بمديرية منبه لقصف مدفعي سعودي.

طيران العدوان شن 16 غارة على الشرفة في نجران، وثماني غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران خلفت أضراراً بمزارع وممتلكات المواطنين.

واستهدف طيران العدوان بثماني غارات مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وبست غارات منطقة الساق بمديرية عسيلان في محافظة شبوة.

وشن طيران العدوان غارة على جزيرة كمران في محافظة الحديدة، وغارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وغارة على مديرية بدبدة بمحافظة مأرب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد أربعة مواطنين بعدة غارات للطيران المعادي على مديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما أصيبت طفلة بنيران المرتزقة أثناء قطفها لزهرة الفل في منطقة المغرس بالمديرية.

وشن الطيران غارتين على الطريق العام بالمديرية التحيتا واستهدفت سلسلة غارات وقصف للبارجات مدينة الدريهمي ما أدى إلى تدمير المستشفى العام ومستشفى الأمومة والطفولة وأضرار بليغة في منازل وممتلكات المواطنين.

وشن طيران العدوان في محافظة صعدة ثماني غارات على مناطق سكنية بمنطقة مران في مديرية حيدان وغارتين على منطقة الصوح بمديرية كتاف، وثلاث غارات على منطقة بني معاذ بمديرية سحار محدثاً أضراراً في ممتلكات المواطنين.

كما شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر واستهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان بمديرية شدا الحدودية.

وفي 11 أكتوبر 2019، أصيبت ثلاث نساء ورجل في قصف منزل أسرة المواطن محمد دوكل بمنطقة الشعاب مديرية حرض في محافظة حجة.

وفي محافظة الحديدة، أطلق المرتزقة عشر قذائف مدفعية على مدينة الشباب في شارع الـ90، واستحدثوا تحصينات قتالية شرق المدينة ذاتها، كما قصفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من شارع الـ50 وما جاوره، وبأكثر من 24 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة في الفازة، وبـ 11 قذيفة مدفعية منطقة الجبلية، كما جرى تمشيط بالرشاشات على مناطق متفرقة شمال الجبلية في مديرية التحيتا.

وقصف المرتزقة بأكثر من 20 قذيفة مدفعية قريتي الزعفران ومحل الشيخ في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، واستهدفوا بأربع قذائف وتمشيط بالعيارات المتوسطة والخفيفة عزلة القرشية في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، في حين استهدف مرتزقة العدوان منزلاً في سوق الفاخر بمحافظة الضالع.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد طفل وأصيبت امرأة وطفلان آخران في قصف مدفعي مكثف لمرتزقة العدوان على مدرسة 22 مايو في مديرية صالة بمحافظة تعز.

كذلك استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة في حين شن الطيران ثلاث غارات على منطقة بني معاذ بمديرية سحار، وغارة على الملاحيط بمديرية الظاهر.

وشن طيران العدوان ست غارات على مديريات رحبة والعبدية وماهلية، وأربع غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، واستهدف بأربع غارات مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وشن الطيران التجسسي غارة على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 11 أكتوبر 2021، أصيب مواطن ومهاجران أفريقيان بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان 50 غارة على مديرية العبدية خلفت أضراراً كبيرة بمنازل ومزارع وممتلكات المواطنين، وثلاث غارات على شبكة الاتصالات في منطقة قانية بمديرية ماهلية، وغارتين على مديرية الجوبة.

وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وشن الطيران التجسسي سبع غارات على الفازة والتحيتا بمحافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والجبلية وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي غارتين على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في التحيتا، وقصفوا بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.