أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزةاعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 974 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من خمسة آلاف جريح.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن وزارة الصحة، قولها اليوم إن 950 شهيدا ارتقَوا في قطاع غزة، وأصيب خمسة الف آخرون في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، لليوم الخامس على التوالي.

وفي الصفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 24 شهيدا، بعد ارتقاء الشهيدين عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي، برصاص العدو في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بمدينة القدس، وأصيب نحو 150 آخرين.