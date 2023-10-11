أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 1128

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 1128
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الشامل على قطاع غزة إلى 1128 شهيداً، و5489 جريحاً.
وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1100 شهيد، و5339 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 28 شهيداً، و150 مصاباً، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.
وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 1055 شهيداً، بينما عدد الجرحى وصل إلى 5184 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع المحاصر.
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