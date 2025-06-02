آخر خطوة في تعاقد برشلونة مع غارسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الصحفي روجر تورييو أن نادي برشلونة مقتنع تمامًا بأن التعاقد مع حارس إسبانيول خوان غارسيا سيكون في صالحه بشكل كبير.

هذا وينتظر النادي الكتالوني قرار اللاعب هذا الأسبوع، والذي قد يستغرق عدة أيام.

ووفقًا لتورييو، فإن كل شيء جاهز لإتمام الصفقة بمجرد موافقة غارسيا، ففي حال إعطاء اللاعب الضوء الأخضر، سيقوم برشلونة على الفور بفسخ عقده مع إسبانيول، وذلك بسداد قيمة الشرط الجزائي البالغة 25 مليون يورو.