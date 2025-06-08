ماستانتونو يضغط على ريفر بليت من أجل مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يواصل فرانكو ماستانتونو، نجم ريفر بليت الشاب، الضغط على ناديه لتسهيل انتقاله إلى ريال مدريد قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا أبلغ إدارة ناديه استعداده الفوري للانضمام إلى الفريق الملكي، قائلًا: “إذا أرادني ريال مدريد الآن، فسأكون سعيدًا باللعب معهم فورًا، ولكن دائمًا بموافقتكم”.

ريال مدريد، بتوصية خاصة من المدرب تشابي ألونسو، يرى في ماستانتونو مشروع نجم عالمي لا يُمكن تفويته، خاصة مع اهتمام باريس سان جيرمان بخدماته، ومع موافقة “فيفا” على تسجيله قبل بلوغه 18 عامًا، تلوح الفرصة أمام النادي الإسباني لحسم الصفقة مبكرًا.

ورغم تمسكه بحلمه المدريدي، يُكنّ ماستانتونو احترامًا كبيرًا لريفر بليت، مما يجعل المفاوضات حساسة بين الطرفين، المرتبطين بعلاقات مميزة.