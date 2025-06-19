السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في السيدة زينب دون إصابات

عدن - ياسمين عبد العظيم - سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة السيدة زينب، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في السيدة زينب وانتقلت سيارات الإطفاء إلى محل اندلاع الحريق وتم إخماده.

ومن جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، تفاصيل حريق شقة سكنية بالعقار رقم 57 شارع المنيل بنطاق حي مصر القديمة، بعد إخلائه من السكان حفاظًا على سلامتهم، موضحًا أن الحريق لم يتسبب في أي إصابات أو خسائر.

وأكد المصدر أن شخصًا مهتز نفسيًا أشعل النيران بشقته السكنية بسبب سيجارة مشتعلة، وفر هاربًا.

وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية بقيادة المستشار أشرف نور، رئيس حي مصر القديمة، انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقيها بلاغ بالواقعة.