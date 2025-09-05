أخبار اليمن : ما جديدُ طقس اليمن خلال الساعات القادمة؟

ما جديدُ طقس اليمن خلال الساعات القادمة؟
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة، على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصحبها حبات البرد أحياناً على محافظات شبوة، البيضاء، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، حجة، المحويت، صنعاء، عمران، صعدة والحديدة.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، أبين، حضرموت، المهرة، السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وحذر المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية، وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، وانجراف التربة والانهيارات الصخرية، ومن الرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد.
كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب الضباب والسحب المنخفضة وعبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.
ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.
