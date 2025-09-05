أخبار اليمن : 491 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعة

491 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعةوصل 69 شهيداً و422 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 11768 شهيداً و49964 جريحاً، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 64 ألفاً و300 شهيد، و162 ألفاً و5 مصابين.

وأوضحت أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 6 شهداء، وأكثر من 190 مصاباً، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى ألفين و362 شهيداً، وأكثر من 17 ألفاً و434 مصاباً.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حرب الإبادة التي يشنها بحق غزة وأهلها دون اكتراث بالدعوات التي يطلقها المجتمع الدولي لوقف آلة القتل، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وسط وضع إنساني مأساوي غير مسبوق.