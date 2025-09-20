أخبار اليمن : أمطار متفرقة مستمرة؟

أمطار متفرقة مستمرة؟توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة على أجزاء من عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت وسهل تهامة ومرتفعات لحج وأبين.

ويُحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، البيضاء وأجزاء من شبوة وحضرموت وعلى أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية على محافظات عمران، حجة، غرب صنعاء، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء، أبين، لحج، شبوة وحضرموت.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وانجراف التربة والانهيارات الصخرية والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب كثافة السحب والأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ونصح باتباع إجراءات السلامة للحماية من العواصف الرعدية وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.