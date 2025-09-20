أخبار اليمن : طقس اليمن.. أمطار وعواصف وسيول

طقس اليمن.. أمطار وعواصف وسيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجة، وأجزاء من سهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على غرب كل من صعدة، عمران، صنعاء وذمار وعلى أجزاء من مرتفعات لحج وأبين والسواحل الجنوبية والغربية.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والتواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية في الطرق الجبلية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب.

ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.