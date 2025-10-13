اليمن تُبارك تحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية
باركت وزارة الخارجية والمغتربين، تحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية وذلك ضمن عملية التبادل التي تمت وفق شروط المقاومة.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة تضحيات وصمود الشعب الفلسطيني الذي لم يسبق له مثيل في العصر الحديث.
وأشارت إلى أن الكيان المحتل عجز عن تحرير أسراه بالقوة العسكرية كما ادعّى رغم الدعم اللامحدود من قبل أمريكا، ما يؤكد أن الكيان الصهيوني لن ينزجر عن ظلمه وعدوانه إلا بالقوة التي هي السبيل لتحقيق النصر.
وذّكر البيان بالسجل الإجرامي للكيان الصهيوني في تعذيب الأسرى بكل الأشكال البدنية والنفسية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة لعام ١٩٤٩م.
واعتبرت وزارة الخارجية، استمرار احتجاز آلاف الأسرى وتعرضهم لأبشع الانتهاكات جريمة حرب مكتملة الأركان، ما يحتم على المجتمع الدولي التحرك الفاعل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.
وجددّت التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية قيادةً حكومةً وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : اليمن تُبارك تحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.