أخبار اليمن : غزة.. تضرر 87% من الأراضي الزراعية

غزة.. تضرر 87% من الأراضي الزراعيةأكدت الأمم المتحدة اليوم، تضرر نسبة 87% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأظهر تحليل جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، دمارًا واسع النطاق للأراضي والصوبات الزراعية وآبار الري وغيرها من البنى التحتية الزراعية، وهي أصول أساسية لإنتاج الغذاء.

وأوضح التحليل، أن هذا الاتجاه يعكس التدمير المستمر والمتكرر للأراضي والأصول الزراعية، وأن القاعدة الزراعية في قطاع غزة بشكل عام تدمرت.. ومع ذلك، جاء في التحليل أن 37 بالمئة من الأراضي الزراعية المتضررة في قطاع غزة أصبحت الآن متاحة فعليًا لإعادة التأهيل والزراعة بعد وقف إطلاق النار، كما أن من ضمن المناطق التي يمكن الوصول إليها، لا تزال مساحة تقدر بحوالي 600 هكتار من الأراضي سليمة، مما يتيح فرصة لإعادة بناء إنتاج الغذاء ودعم سبل العيش.

وكشف التحليل عن أن الأضرار التي لحقت بالآبار الزراعية، وهي حيوية للري، ارتفعت من 83 بالمئة في إبريل الماضي إلى ما يقرب من 87 بالمئة في أواخر سبتمبر الماضي، مما أثر بشكل أكبر على قدرة القطاع على استدامة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.

ومن جهة أخرى، قالت (فاو)، إنها تستعد للمشاركة في جهود إعادة تأهيل أوسع نطاقًا عبر القطاعات، لكنها أشارت إلى أن نداءها العاجل لعام 2025 بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لقطاع غزة لم يُمول إلا بنسبة 10 بالمئة.