أخبار اليمن : طقسٌ بارد.. وتحذير من ارتفاع موج البحر

طقسٌ بارد.. وتحذير من ارتفاع موج البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد المرتفعات واضطراب البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بوجه عام مع ذلك تظل الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء الضالع، لحج، أبين وإب.

فيما قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت وحجة.

ومن المحتمل حدوث اضطراب للبحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب حيث تصل سرعة الرياح إلى 30 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.