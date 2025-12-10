الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من غزة

الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من غزةأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن 5 أسرى من قطاع غزة، معتقلين منذ السابع من أكتوبر، فيما دعت هيئة شؤون الأسرى المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف التدهور الخطير في وضعهم الصحي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الاحتلال أفرج عن خمسة أسرى من غزة، ونقلهم مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر الدولي.

وذكرت أن الأسرى المفرج عنهم هم: نبيل محمد مصطفى الهلول (51 عاماً)، خضر فتحي نمر عبدالعال (45 عاماً)، محمد جميل سليمان العايدي (33 عاماً)، أسامة عمر شاكر شلدان، ومدحت أحمد محمد السلطان (41 عاماً).

أجساد تتجمّد داخل السجون

في سياق متصل، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور خطير في أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع ما وصفته بأسوأ موجة برد تضربهم منذ سنوات.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن البرد داخل الأقسام "أقسى بعشرات المرات من الخارج"، إذ "تتحول الزنازين الإسمنتية إلى بيئة شديدة الرطوبة، في حين تلسع الأسِرّة المعدنية أجساد الأسرى، ويتسلل الهواء البارد طوال الليل دون توقف، بينما لا يمتلك المعتقلون سوى ملابس خفيفة لا توفر أي حماية في الشتاء".

وأشارت إلى أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين تزداد خطورة في ظل حرمانهم من الأغطية والملابس الشتوية، وما ترتّب على ذلك من ظروف اعتقال وصفتها الهيئة بأنها "غير إنسانية" وتنذر بكارثة صحية.

وأضاف البيان أن المشاهد داخل الزنازين "صادمة"، مشيراً إلى أن بعض الأسرى ينامون على الأرض لعدم توفر فرش دافئة، في حين يكتفي آخرون بقطع قماش مهترئة.

كما يعاني المرضى من الأسرى من ارتجاف طوال الليل دون دواء أو غطاء، ووصفت الهيئة هذه الظروف بأنها "أحد أقسى أشكال التعذيب".

وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن ما يجري ليس مجرد سوء ظروف، بل هو "هجوم متعمد" على حياة الأسرى، خاصة مع ارتفاع حالات الالتهابات ونزلات البرد الحادة وتفاقم آلام المفاصل، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو وفيات محتملة.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، مؤكدة أن "أجساد الأسرى تتجمد الآن، وكل ساعة صمت تعني مزيداً من الخطر عليهم".