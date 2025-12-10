دوت الخليج -

7 شهداء جرحى بنيران سعودية في صعدة

استشهد مواطنان وأصيب 5 آخرون بنيران العدو السعودي بمديريتي شدا وقطابر الحدوديتين في محافظة صعدة خلال الساعات الماضية. 7 شهداء جرحى بنيران سعودية في صعدةاستشهد مواطنان وأصيب 5 آخرون بنيران العدو السعودي بمديريتي شدا وقطابر الحدوديتين في محافظة صعدة خلال الساعات الماضية. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف مناطق سكانية في مديرية شدا الحدودية بالأسلحة الثقيلة والرشاشة ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث. وأشار المصدر إلى إصابة أربعة مواطنين بنيران العدو السعودي قبالة منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بنيران الجيش السعودي. وأدان المصدر الجريمة البشعة التي تضاف إلى سلسلة جرائم النظام السعودي بحق المواطنين في القرى الحدودية على مدى عقود من الزمن .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 7 شهداء جرحى بنيران سعودية في صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.