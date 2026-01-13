أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى71424

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى71424ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى 71,424 شهيداً و171,324 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 شهداء و 6 إصابات.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 447، وإجمالي الإصابات 1,246 وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 697.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

