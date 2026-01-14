أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ العنهمي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ العنهميبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ عبدالحميد يحيى العنهمي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمربالدائرة206 مديرية المنارآنس، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار أبو راس الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنظيمية، ومواقفه الوطنية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، وحضوره السياسي والاجتماعي والخيري في اوساط الناس والمجتمعات المحلية.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ/ علي عبدالحميد العنهمي وإخوانه وافراد الأسرة وكافة آل العنهمي بمديرية المنار آنس بمحافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..