أخبار اليمن : 19 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

19 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعةرصد مركز معلومات فلسطين (معطى)، 19 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً ضد العدو الصهيوني ومستوطنيه، في الضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز، في تقرير احصائي أصدره اليوم الأربعاء، بأن عمليات المقاومة والحراكات النوعية والشعبية تنوعت بين؛ عملية إطلاق نار، وأخرى تم فيها إحراق مركبة مستوطنين، وأربع عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين، و13 مواجهة وإلقاء حجارة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.