أخبار اليمن : الاحتلال يمنع وزير شؤون القدس من دخول الضفة

الاحتلال يمنع وزير شؤون القدس من دخول الضفة
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أشرف الأعور وزير شؤون القدس من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.
وقالت وزارة شؤون القدس في بيان اليوم، أن سلطات الاحتلال سلمت الوزير قرارا بمنعه من دخول الضفة بعد استدعائه للتحقيق، كما أمهلته 72 ساعة لتقديم اعتراض.
واعتبرت الوزارة القرار إجراءا تصعيدياً جديداً ضمن محاولات الاحتلال تقييد عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس والحد من نشاطها في دعم صمود الفلسطينيين ومتابعة قضاياهم.
وشدد على أنه يأتي أيضا في إطار السياسات الإسرائيلية المتواصلة لاستهداف القيادات المقدسية والمسؤولين الفلسطينيين في المدينة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر في مطلع العام الماضي قرارا بمنع أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.
