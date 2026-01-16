أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71455

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71455ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفاً و455 شهيداً، و171 ألفاً و347 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 14 شهيدا منهم شهيدان تم انتشال جثمانهما، بالإضافة إلى 18 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 463 شهيدا، كما أصيب 1269 آخرون، وتم انتشال 712 جثمانا.