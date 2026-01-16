دوت الخليج -

هزة أرضية جديدة تضرب عدن

سجّلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين اليوم، هزة أرضية على بُعد 20 كيلو مترًا جنوب ساحل مدينة عدن، بلغت قوتها 3.1 درجة على مقياس ريختر. هزة أرضية جديدة تضرب عدنسجّلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين اليوم، هزة أرضية على بُعد 20 كيلو مترًا جنوب ساحل مدينة عدن، بلغت قوتها 3.1 درجة على مقياس ريختر. وأوضح رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين المهندس محمد الحوثي، أن الهزة سُجِّلت عند الساعة الثانية وواحد وثلاثين دقيقة ظهرًا. وأشار إلى أن هذه الهزة تُعد من الهزات الخفيفة، وأن المركز يسجّل العديد من الأنشطة الزلزالية في إطار خليج عدن، مؤكّدًا استمرار الرصد والمتابعة للنشاط الزلزالي على مدار الساعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : هزة أرضية جديدة تضرب عدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.