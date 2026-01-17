أخبار اليمن : رمضان يقترب.. متى يبدأ شهر شعبان؟

رمضان يقترب.. متى يبدأ شهر شعبان؟
أعلن الفلكي اليمني محمد عياش عن موعد غرة شعبان وأول أيام شهر رمضان لعام 1447هـ - 2026م.
وقال الفلكي محمد عياش في منشور على حسابه فيس بوك، اليوم: "فلكياً.. الاثنين 19 يناير اليوم المكمل لشهر رجب وعدد أيامه 30، ويوم الثلاثاء 20 يناير بداية شهر شعبان وعدد أيامه 29".
وأكد عياش أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وستكون مكتملة 30 يوماً.
