أخبار اليمن : مؤتمريو سقطرى يرفضون جرّ المحافظة لصراعات الأجندة الخارجية

مؤتمريو سقطرى يرفضون جرّ المحافظة لصراعات الأجندة الخارجيةاستنكرت قيادات المؤتمر الشعبي العام، في محافظة أرخبيل سقطرى، محاولة جرّ المحافظة إلى الصراعات التي تخدم أجندة خارجية والسعي لفرض وصاية على الجزيرة عبْر بعض المرتزقة الذين يموّلهم الاحتلال الإماراتي من خلال محاولة إخراج مظاهرات لا علاقة لها بمواقف أبناء سقطرى ولا بأوضاعهم ومطالبهم الوطنية والتنموية.

وأكد بيان صادر عن قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى، أن مشاريع هؤلاء لا تخدم الوطن ولا سقطرى، بل تصب في خدمة أجندة خارجية إماراتية، تَسبَّبت في تجويع الشعب، وإفقاره، وسلب قراره، وتحويله إلى رهينة لمصالح ضيّقة لا علاقة لها بالوطن خصوصاً بعد فشل مخططاتهم المشبوهة مع ما يُسمَّى بالمجلس الانتقالي.

وشدَّد البيان على وقوف المؤتمر الشعبي العام -ومعه كافة أبناء سقطرى من تنظيمات وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني- مع وحدة الوطن، ورفضهم القاطع أي وصاية أو احتلال أو نهب لثروات الوطن، أو تمويل لمشاريع الفِتنة والتمزيق بين أبناء الشعب اليمني، وسكان سقطرى على وجه الخصوص، مُرحّباً بأي مساعٍ أو دعم يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة، ويصب في مصلحة الجمهورية اليمنية – حكومةً وشعباً.

