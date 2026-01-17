أخبار اليمن : طقس اليمن.. الصقيع مستمر

طقس اليمن.. الصقيع مستمرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، استمرار الأجواء باردة وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، غرب الجوف وشمال إب، مع احتمال تكون الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

ومن المتوقع أيضاً أجواء باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج وأبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.