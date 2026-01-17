أخبار اليمن : جرحى مدنيون بنيران سعودية في صعدة

دوت الخليج -

جرحى مدنيون بنيران سعودية في صعدة

أُصيب ثلاثة مواطنين بنيران العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. جرحى مدنيون بنيران سعودية في صعدةأُصيب ثلاثة مواطنين بنيران العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر محلي أن العدو السعودي استهدف قبالة منطقتي الرقو وآل الشيخ في مديرية منبه ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة. وأشار إلى أن المناطق الحدودية تتعرض للاستهداف السعودي المتواصل بالأسلحة المختلفة ما يؤدي إلى سقوط ضحايا من المواطنين بدون أي وجه حق.

