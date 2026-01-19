أخبار اليمن : قيادات المؤتمر تقدم واجب العزاء في وفاة علي سالم البيض

قيادات المؤتمر تقدم واجب العزاء في وفاة علي سالم البيضبتكليف من رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، قام الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع ومعه عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية عبده العدلة وعضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة الدكتور جمال الخولاني بتقديم واجب العزاء في وفاة النائب الأسبق لرئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي اليمني علي سالم البيض في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي بالعاصمة صنعاء.

ونقل مجيديع والعدلة والخولاني إلى رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي يحيى منصور أبو اصبع تعازي رئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين أبوراس وقيادات المؤتمر برحيل علي سالم البيض الذي كان أحد صناع الوحدة اليمنية إلى جانب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مشيدين بأدواره النضالية؛ وتم قراءة الفاتحة إلى روح الفقيد علي سالم البيض رحمه الله.

هذا وقد عبر أبو اصبع عن شكره لرئيس وقيادات المؤتمر على مشاركة الحزب الاشتراكي العزاء بوفاة المناضل علي سالم البيض.